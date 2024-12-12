ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu (İHA)

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.