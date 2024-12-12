Hatay’da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

Esrarengiz olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti.
Esrarengiz olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti.
ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.