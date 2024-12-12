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Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

Hatay'da kan donduran bir olay meydana geldi. Yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğunun evlerinde cansız bedeni bulundu. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:08
Hatay’da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu

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Esrarengiz olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti.

Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu (İHA)Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu (İHA)

ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu (İHA)Hatay'da şüpheli ölüm! Anne ve 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu (İHA)

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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