Samsun’da kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk, babasının kafasına ateş etti

Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı. Atakum'da 16 yaşındaki A.A. müteahhit yapan babası Harun A.'nın (41), ruhsatlı silahını aldı. Çoçuk, evde şiddet uyguladığı iddiasıyla yatağında uyuyan babasının kafasına ateş açtı.

Harun A. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Harun A.'yı hastaneye kaldırıldı. Adam, ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, A.A.'yı suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.