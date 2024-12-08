Kocaman vahşet! Mersin’de eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü

Mersin'de Leyla Ç. bir binadan ev aldı. Temizlemek için yeni evine gitti. Bir süre sonra kadının kocası Z.Ç. eşinin yanına gitti. Karı koca arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Z.Ç. belinden çıkardığı tabancayı eşi Leyca Ç.'nin kafasına ateş etti. Koca, olay yerinden hızlıca kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Leyla Ç.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. (BEKİR COŞKUN)

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