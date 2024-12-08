Doğalgaz patlaması! Beylikdüz’ünde feci olay: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede apartman görevlisi Nuri Girgin'in hayatını kaybettigini belirledi. 3 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Şu an savcımızla da görüştük. Doğalgazdan olduğu şeklinde bir tahminleri var, ama daha kesin değil" şeklinde konuştu. Patlamanın ardından intihar şüphesi çıktı. Olaydan bir gün önce ailesi evi terk etmiş bina sakinleri eşyalarını tahliye etti.

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