PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Melek’in çilesi! Yargıtay'dan Melek İpek için yeni karar

Antalya'da, kendisine işkence yapan kocası Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Melek İpek hakkında yargıtay, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Melek’in çilesi! Yargıtay’dan Melek İpek için yeni karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek, 3 yıl önce kendisini kelepçeleyip, şiddet uygulayan ve soğuk suyla işkence yapan kocası Ramazan İpek'i av tüfeğiyle katletti. Tutuklanan İpek, 108 gün sonra cezaevinden tahliye edildi. İki çocuğuna bakabilmek için servis şoförlüğüne başladı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararında Ramazan İpek'in, eşini elleri kelepçeli bir şekilde bırakarak işe gitmiş olmasına rağmen eve gelirken ekmek almış olduğunu kaydetti. Yargıtay, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezayla yargılanması gerektiğine hükmetti. (Umay Sena SÜMER)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu
ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı
Victor Nelsson’a sürpriz talip! Championship Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Rejim açıkladı: Hama düştü! SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Fenerbahçe adım adım mutlu sona yaklaşıyor! Talisca transferinde sıcak gelişme
TFF çağrı yaptı UEFA 7 gün sonra uyandı! İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky’e soruşturma açıldı
Galatasaray’ın istifa çağrısı sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan ilk cevap! Dursun Özbek’e saygım yok
Küçükçekmece’de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü: Michel Barnier istifa etti
CIA ajanı Rubin’den İsrail’e YPG’li yol haritası! ABD’ye Suriye’den asker çekme baskısı: Türklere karşı PKK’ya İHA verip silahlandırın
Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...
Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Fermuar Sistemi çağrısı: Yaşama yol ver
SON DAKİKA