Melek’in çilesi! Yargıtay’dan Melek İpek için yeni karar

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek, 3 yıl önce kendisini kelepçeleyip, şiddet uygulayan ve soğuk suyla işkence yapan kocası Ramazan İpek'i av tüfeğiyle katletti. Tutuklanan İpek, 108 gün sonra cezaevinden tahliye edildi. İki çocuğuna bakabilmek için servis şoförlüğüne başladı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararında Ramazan İpek'in, eşini elleri kelepçeli bir şekilde bırakarak işe gitmiş olmasına rağmen eve gelirken ekmek almış olduğunu kaydetti. Yargıtay, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezayla yargılanması gerektiğine hükmetti. (Umay Sena SÜMER)

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