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Karasu'da şiddetli dalgalar tekneyi alabora etti: Baba ve oğlunu birbirinden ayırdı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 68 yaşındaki Erol Çiftçi ve oğlu 37 yaşındaki Okan Çiftçi’nin balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora oldu. Teknenin batmasıyla Okan Çiftçi yüzerek kıyıya ulaşırken, babası Erol Çiftçi boğuldu.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 20:49
Karasu’da şiddetli dalgalar tekneyi alabora etti: Baba ve oğlunu birbirinden ayırdı!

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Karasu'da Erol (68) ve oğlu Okan (37) Çiftçi'nin balık tutmak için denize açıldı. Baba ve oğlunun bulunduğu tekne, dalgalar nedeniyle alabora oldu.

Karasu'da bir tekne alabora oldu (DHA)Karasu'da bir tekne alabora oldu (DHA)

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı.

Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı.

Alabora olan teknedeki baba boğuldu oğlu yüzerek kurtuldu (DHA)Alabora olan teknedeki baba boğuldu oğlu yüzerek kurtuldu (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.

Alabora olan teknedeki baba boğuldu oğlu yüzerek kurtuldu (DHA)Alabora olan teknedeki baba boğuldu oğlu yüzerek kurtuldu (DHA)

KURTARILAMADI

Ekipler tarafondan Erol Çiftçi'yi sudan çıkarıldı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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