Karasu’da şiddetli dalgalar tekneyi alabora etti: Baba ve oğlunu birbirinden ayırdı!

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Karasu'da Erol (68) ve oğlu Okan (37) Çiftçi'nin balık tutmak için denize açıldı. Baba ve oğlunun bulunduğu tekne, dalgalar nedeniyle alabora oldu.

Karasu'da bir tekne alabora oldu (DHA) Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı.