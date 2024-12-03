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İstanbul Boğazı'ndaki 60 yalı alıcısını bekliyor!

İstanbul Boğazı'ndaki 366 yalının arasından yaklaşık 60'ı, 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Tarihi Yağcı Şefik Bey yalısı da dahil olmak üzere bu mülkler, çok uluslu şirketler, holdingler ve Körfez ülkelerinden zengin ailelerin ilgisini çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
İstanbul Boğazı’ndaki 60 yalı alıcısını bekliyor!

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İstanbul Boğazı hattındaki 366 yalıdan bazıları asırlık 60'a yakın yalı 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında satışa çıkartıldı. Aralarında tarihi Yağcı Şefik Bey yalısının da bulunduğu mülklere, çok uluslu şirketler, holdingler ve Körfez ülkelerinden varlıklı aileler talip. İstanbul'da 100'ün üzerinde yalı satışı çıkartılırken, bunlardan yaklaşık 60'ı İstanbul Boğazı hattında bulunuyor. Bazıları tarihi çınar niteliğindeki yalılar arasında Kanlıca'daki Yağcı Şefik Bey Yalısı, Ortaköy'deki Burhaneddin Efendi Yalısı da bulunurken, yalıların satış fiyatlarının yaklaşık 40 milyon TL ile 6 milyar TL arasında değişiyor.

Tarihi özelliğe de sahip yalıların oldukça yüksek bakım maliyetleri, sürekli restorasyon ve onarım gerektirmesi de satış nedenlerinden bazıları.

ABDULGAFFAR YALISI: Vaniköy'deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 2014 yılında 42 milyon dolara satışa çıkarılıp 10 yıl bekledikten sonra, 32 milyon dolara satıldı.

TOPHANE MÜŞİRİ ZEKİ PAŞA YALISI: 125 milyon dolar fiyatıyla listelenen yalı, İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal'in de bir dönem yaşadığı bir yer olmasıyla ünlü ve Avrupa'nın en pahalı mülkleri arasında.

YAĞCI ŞEFİK BEY YALISI: Yalı, icra yoluyla satışa sunulan ünlü yalılardan biri. Yalıya 141 milyon TL'lik bir teklif verildi. Ancak satış gerçekleşmedi.

ŞEHZADE BURHANEDDİN YALISI: Ortaköy'de ve en büyük yalılarından biri. Yaklaşık 100 milyon euroya satışa sunuldu. 64 oda, 4 salonu var.

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