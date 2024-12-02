Çekmeköy’de fiyat tartışması kanlı sonuçlandı!

İstanbul Çekmeköy'de H.Ş. isimli polis memuru, geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle inşaat firmasının ofisine gitti. Patron Sabri Ekşi, oğlu Yusuf Ali Ekşi, Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka ile bir araya geldi. Ancak çıkan tartışma sonrası silahını çeken H.Ş, Sabri Ekşi ve oğlu Yusuf Ali Ekşi'yi öldürdü. Emirhan Furkan Ekşi ile Orhan Uka'yı ise ağır yaraladı. Katil zanlısı kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Ekşi ve Uka'yı hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlattı.

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