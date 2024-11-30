Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Genç kadının evini basıp tehditler savurdu

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı Madina D. (29), 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili oldu. Daha sonra Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan'dan ayrıldı.

Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, eski sevgilisine mesaj atarak tehdit etti. Geçtiğimiz ay D.'nin evini basarak dövdü. Hastanelik olan kadın, polise gidip şikayet etti. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Daha sonra saldırgan, serbest bırakıldı. Kayıplara karıştı. Geçtiğimiz aylarda Madina D. taksiye bindi. O sırada Mutkan, kadını öldüresiye dövdü. D., baygınlık geçirdi. İhbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

"TEZGAH KURUYORSUN"

Tedaviye alınan genç kadın, eski sevgilisinden yine şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Muhammet Onur Mutkan'ı gözaltına aldı. Ancak savcılık serbest bıraktı.



Saldırgan, serbest kalır kalmaz Madina D.'nin kapısına dayandı. Mutkan, "Bana tezgah kuruyorsun. Beni böyle mi vazgeçireceksin" diyerek kadına taş fırlatıp kaçtı.