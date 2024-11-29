Zehir tacirlerine geçit yok! İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun'da durdurulan N.B. idaresindeki aracında ve ikametinde yaptığı aramada 50.22 gram Kokain, 1 adet hassas terazi ile M.M.A.'nın yapılan üst ve ikamet aramasında; 196 adet captagon, 1,60 gram Metamfetmain ele geçirildi.



Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.