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Zehir tacirlerine geçit yok! İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:16 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:35
Zehir tacirlerine geçit yok! İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK
Yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun'da durdurulan N.B. idaresindeki aracında ve ikametinde yaptığı aramada 50.22 gram Kokain, 1 adet hassas terazi ile M.M.A.'nın yapılan üst ve ikamet aramasında; 196 adet captagon, 1,60 gram Metamfetmain ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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