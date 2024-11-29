Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "İzlediğiniz filmin oyuncuları arasında Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Aktepe, Adile Naşit ve Perrin Kutman varsa, bu film hangisidir? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: İzlediğiniz filmin oyuncuları arasında Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Aktepe, Adile Naşit ve Perrin Kutman varsa, bu film hangisidir?

A: Hababam Sınıfı

B: Gırgıriye

C: Tosun Paşa

D: Mavi Boncuk

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Mavi Boncuk