Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dalı konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve " çobanbaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU:Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dalı konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" ve " çobanbaşı" da denen tarif hangi eserde de geçmektedir?

A: Decameron

B: Binbir Gece Masalları

C: İlyada

D: Dede Korkut Hikayeleri

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: İlyada