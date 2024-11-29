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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.13'te meydana gelen depremin 34.79 km derinlikte olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:25 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:29
AFAD, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

34 KM DERİNLİKTE

Saat 22.13'te meydana gelen depremin 34.79 km derinlikte olduğu tespit edildi.

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

İŞTE SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-29 22:13:15 35.80861 31.68611 34.79 MW 4.8 Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2024-11-29 21:23:06 37.82778 26.89333 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-11-29 21:07:09 37.83639 26.89833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-11-29 20:56:56 38.23139 38.68444 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-29 20:52:36 37.81972 27.32222 7.7 ML 1.2 Kuşadası (Aydın) Detay
2024-11-29 20:46:48 37.90194 29.64361 7.01 ML 1.3 Bozkurt (Denizli) Detay
2024-11-29 20:44:46 37.88333 29.62361 13.53 ML 2.0 Bozkurt (Denizli) Detay
2024-11-29 20:43:02 40.14778 28.90778 8.7 ML 1.0 Nilüfer (Bursa) Detay
2024-11-29 20:21:41 38.285 42.36333 7.0 ML 1.7 Hizan (Bitlis) Detay
2024-11-29 20:01:49 39.24361 41.43306 7.0 ML 1.9 Varto (Muş) Detay
2024-11-29 19:49:07 38.5225 28.13917 7.02 ML 1.2 Salihli (Manisa) Detay
2024-11-29 19:33:34 38.43694 39.21 7.0 ML 3.1 Sivrice (Elazığ) Detay
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