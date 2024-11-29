AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
34 KM DERİNLİKTE
Saat 22.13'te meydana gelen depremin 34.79 km derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-11-29 22:13:15
|35.80861
|31.68611
|34.79
|MW
|4.8
|Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
|Detay
|2024-11-29 21:23:06
|37.82778
|26.89333
|7.0
|ML
|1.7
|Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir)
|Detay
|2024-11-29 21:07:09
|37.83639
|26.89833
|7.0
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir)
|Detay
|2024-11-29 20:56:56
|38.23139
|38.68444
|7.0
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-11-29 20:52:36
|37.81972
|27.32222
|7.7
|ML
|1.2
|Kuşadası (Aydın)
|Detay
|2024-11-29 20:46:48
|37.90194
|29.64361
|7.01
|ML
|1.3
|Bozkurt (Denizli)
|Detay
|2024-11-29 20:44:46
|37.88333
|29.62361
|13.53
|ML
|2.0
|Bozkurt (Denizli)
|Detay
|2024-11-29 20:43:02
|40.14778
|28.90778
|8.7
|ML
|1.0
|Nilüfer (Bursa)
|Detay
|2024-11-29 20:21:41
|38.285
|42.36333
|7.0
|ML
|1.7
|Hizan (Bitlis)
|Detay
|2024-11-29 20:01:49
|39.24361
|41.43306
|7.0
|ML
|1.9
|Varto (Muş)
|Detay
|2024-11-29 19:49:07
|38.5225
|28.13917
|7.02
|ML
|1.2
|Salihli (Manisa)
|Detay
|2024-11-29 19:33:34
|38.43694
|39.21
|7.0
|ML
|3.1
|Sivrice (Elazığ)
|Detay