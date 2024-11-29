Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?

Kim Milyoner Olmak İster

A: Pilavcı

B: Çorbacı

C: Hoşafçı

D: Helvacı

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Çorbacı