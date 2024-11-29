Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir?

A: Yaşar Usta

B: Ziya

C: Vecihi

D: Ferit

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Ziya