PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fatih'te "istek şarkı" kavgası kanla bitti! Tetikçi gönderip mekanı kurşunlattılar

İstanbul Fatih'te bir restorana giden 3 kişi, istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle çıkardıkları tartışma sonrası dışarı atıldı. Şüpheliler, iddiaya göre, tetikçi gönderip mekana kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği garson 23 yaşındaki Recep Denizhan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Fatih’te istek şarkı kavgası kanla bitti! Tetikçi gönderip mekanı kurşunlattılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Fatih'te 3 kişi, bir restorana gitti. Oturdukları sırada istedikleri şarkının çalınmasını istedi. İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söyledi. Şüpheliler bu duruma itiraz etti. İşletme sahibi ve çalışanları taşkınlık çıkaran şüphelileri dışarı çıkardı. Şüpheliler daha sonra iddialara göre, tuttukları tetikçileri eğlence mekanına yolladı. Tetikçiler motosikletle giderek mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği garson Recep Denizhan (23), kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Recep Denizhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
Türk Telekom
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal
SON DAKİKA