Fatih'te "istek şarkı" kavgası kanla bitti! Tetikçi gönderip mekanı kurşunlattılar

İstanbul Fatih'te 3 kişi, bir restorana gitti. Oturdukları sırada istedikleri şarkının çalınmasını istedi. İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söyledi. Şüpheliler bu duruma itiraz etti. İşletme sahibi ve çalışanları taşkınlık çıkaran şüphelileri dışarı çıkardı. Şüpheliler daha sonra iddialara göre, tuttukları tetikçileri eğlence mekanına yolladı. Tetikçiler motosikletle giderek mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği garson Recep Denizhan (23), kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Recep Denizhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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