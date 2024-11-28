Şanlıurfa’da korkunç kaza: Minibüs 4 yaşındaki Onur Şeren’i ezdi!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur Şeren hayatını kaybetti.
ÇARPIP EZDİ
Kaza, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Şeren'e çarptı. Sürücü, çarptığı çocuğun fark etmeyerek üzerinden geçti.
Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Onur Şeren hayatını kaybetti
Bu sırada kazayı gören bir çocuğun uyarması üzerine duran sürücü, minibüsün altında kalan Şeren'i çıkardı. Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur Şeren, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Onur Şeren hayatını kaybetti
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Şeren'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.