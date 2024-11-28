Şanlıurfa’da korkunç kaza: Minibüs 4 yaşındaki Onur Şeren’i ezdi!

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı Onur Şeren hayatını kaybetti

Bu sırada kazayı gören bir çocuğun uyarması üzerine duran sürücü, minibüsün altında kalan Şeren'i çıkardı. Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur Şeren, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.