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IQ TESTİ: Her 88 kişiden sadece 3 kişi çözebiliyor! Bu resimde kaç karpuz var?

Sosyal medyada hızla yayılan bir IQ testi görsel algıyı zorlayan bir bulmaca sunuyor. Test, resimdeki karpuzların sayısını belirlemenizi istiyor ve ilk bakışta oldukça basit görünüyor. Ancak, dikkatli incelendiğinde yanıtı bulmak zorlayıcı olabiliyor. Hadi teste geçelim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 15:06
IQ TESTİ: Her 88 kişiden sadece 3 kişi çözebiliyor! Bu resimde kaç karpuz var?

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Görselde karpuzlar kare şeklinde düzenlenmiş ve detaylarıyla dikkatlice tabloya yerleştirilmiş. Renkler, çizgiler ve kesikler bulmacayı daha karmaşık hale getiriyor. Şimdi sorumuz geliyor...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU

Bu resimde toplam kaç tam karpuz bulunuyor?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEVAP

Görseli dikkatlice incelediğinizde toplamda 5 tam karpuz olduğunu göreceksiniz. İlk bakışta yarım karpuzların birleşerek 6 karpuz gibi görünmesine aldanmayın. Ancak ayrıntılı bir inceleme her bir yarım karpuzun farklı karpuzlara ait olduğunu gösteriyor.

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