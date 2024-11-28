IQ TESTİ: Her 88 kişiden sadece 3 kişi çözebiliyor! Bu resimde kaç karpuz var?

Görselde karpuzlar kare şeklinde düzenlenmiş ve detaylarıyla dikkatlice tabloya yerleştirilmiş. Renkler, çizgiler ve kesikler bulmacayı daha karmaşık hale getiriyor. Şimdi sorumuz geliyor...
Görselde karpuzlar kare şeklinde düzenlenmiş ve detaylarıyla dikkatlice tabloya yerleştirilmiş. Renkler, çizgiler ve kesikler bulmacayı daha karmaşık hale getiriyor. Şimdi sorumuz geliyor...
SORU
Bu resimde toplam kaç tam karpuz bulunuyor?
CEVAP
Görseli dikkatlice incelediğinizde toplamda 5 tam karpuz olduğunu göreceksiniz. İlk bakışta yarım karpuzların birleşerek 6 karpuz gibi görünmesine aldanmayın. Ancak ayrıntılı bir inceleme her bir yarım karpuzun farklı karpuzlara ait olduğunu gösteriyor.