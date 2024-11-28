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Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmadan 1 gün önce flaş görüntü ortaya çıktı! Aile bireyleri neden toplandı?

Güranlar’ın Narin’in cansız bedeninin bulunmadan bir gün önce toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Görüntüler dava dosyasına eklendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Narin Güran’ın cansız bedeni bulunmadan 1 gün önce flaş görüntü ortaya çıktı! Aile bireyleri neden toplandı?

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Minik Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı belirlendi. Toplantıda baba Arif Güran, Enes'in abisi Baran Güran, Erhan Güran ve aile büyüklerinden Ali Rıza Güran'ın bulunduğu öğrenildi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

Narin'in amcası Salim Güran'ın aile fertlerinin de olduğu Whatsapp grubu kurduğu ortaya çıktı.

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