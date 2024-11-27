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Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında hapis talebi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:32
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında hapis talebi

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Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak (Takvim Foto Arşiv)Sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak (Takvim Foto Arşiv)

HAPİS VE PARA CEZASI

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

Sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak (Takvim Foto Arşiv)Sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak (Takvim Foto Arşiv)

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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