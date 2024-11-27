Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak (Takvim Foto Arşiv)

HAPİS VE PARA CEZASI

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.