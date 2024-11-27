Büyükçekmece’deki aile katliamında vefat edenler son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişinin içinde bulunan eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede konuşan aile yakınlarından Necla Macar, "Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik. Hiç aklımıza bile gelmedi. Hiçbir fikrimiz yok" dedi. Aydın Macar, "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Biz ertesi gün öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok, damadımız da kötü birisi değildi aslında. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" dedi.

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