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Yaya geçidinde 2 otomobil çarpmıştı: 6 yaşındaki küçük Emirhan 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Adana'da 14 Kasım günü annesi ile birlikte yaya geçidinden geçtiği sırada bir aracın çarptığı diğer aracın ise üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Emirhan Hammud, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun aynı kazada yaralanan 44 yaşındaki annesi Rovva Hammud'un ise hayati tehlikesi sürüyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:32 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:52
Yaya geçidinde 2 otomobil çarpmıştı: 6 yaşındaki küçük Emirhan 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

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Adana'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı, başka bir aracın da üzerinden geçtiği Emirhan Hammud (6), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.Aynı kazada yaralanan annesi Rovva Hammud'un (44) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Gözaltına alınan 2 sürücü ise tutuklandı.

Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)

ACI SON: BİRİ ÇAPTI BİRİ EZDİ

Kaza, 14 Kasım saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Rovva Hammud ile oğlu Emirhan Hammud'a çarptı.
Aynı yöne giden Resul K. yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil de yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden geçti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Rovva Hammud, Çukurova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık durumu ağır olan Emirhan Hammud, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Emirhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Anne Rovva Hammud'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin de devam ettiği bildirildi.

Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti (DHA)

TUTUKLANDILAR
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler Ali K. ile Resul K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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