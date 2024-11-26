Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti! Ersin Aka’nın öldürülmesinde 13 kişinin sorgusu sürüyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 13 kişinin sorgusu sürüyor. Cinayeti gerçekleştiren I.T.I. (15), ve ona yardım eden iki kişinin, olaydan sonra Bulgaristan'a kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Polis, saldırganları ve onlara yardım eden kişileri sıkı takibe aldı. Sınır bölgesinde önlem aldı. Kente merkezinde baskın düzenlendi. Tetikçi, azmettirici ve onları Bulgaristan'a kaçıracak kişilerin de aralarında olduğu 10 kişiyi de yakaladı.

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