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Avusturalya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı geliyor!

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Avusturalya’da sosyal medya kullanımına yaş sınırı geliyor!

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Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi. Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu. Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı. Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.

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