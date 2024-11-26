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Restorasyonda skandal! 439 yıllık Mehmed Ağa Camii’ne pimapen pencere

İstanbul Fatih’teki 439 yıllık Mehmed Ağa Camii’ne yapılan restorasyonda bir skandala imza atıldı. Sultan 3’üncü Murat’ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından inşa edilen tarihi caminin pencerelerine pimapen takıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Restorasyonda skandal! 439 yıllık Mehmed Ağa Camii’ne pimapen pencere

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İstanbul tarihi camide restorasyon skandalı! 439 yıllık camiye pimapen pencere: Fatih'te, Sultan 3. Murat'ın Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından 1585 yılında inşa edilen Mehmed Ağa Camii ve Külliyesi'ne dokuyu bozan PVC pencereler eklendi. Öte yandan, külliyenin içerisinde bulunan hamam ise harabeye döndü. aklaşık bir yıl önce kapatılan tarihi hamamda da bina ile ilgisi olmayan eklentiler yapıya zarar verdi. aminin çevresinde bulunan tarihi sadaka taşları ise betona gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tahrip olan külliyeye ait iki çeşmenin de kenarlarına beton eklemeler yapılırken, üzerine yazılar yazıldı. 439 yıllık caminin bozulan dokusu görenleri şoke etti.

CAMİNIN ORJİNALİ BOZULDU
Mehmet Ağa Camii'ni anlatan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay," Mehmed Ağa burada bir külliye inşa ettirmiştir. Camii, türbe, hamam, iki çeşme, müştemilat ve medresesi bulunmaktadır. Maalesef müştemilat ve medrese günümüze ulaşmamıştır. Diğer yapılar ise günümüze kadar geldi. Ama bu yapılar bazı değişimlere uğradı. Maalesef hamamda eklenti bulunuyor. Yapıyla alakası yok. Ayrıca tarihi hamam 1 yıldan fazladır kapalı ve işletilmiyor. Hamamın en kısa sürede aslına uygun şekilde restore edilerek açılması gerekiyor. Camiye ise maalesef PVC camlar takıldı. Bunlar çok yanlış. Caminin orijinal yapısı bozuldu. Daha ucuz olduğu için takılıyor, maalesef bütçe yetersiz oluyor. PVC daha uygun olduğu için orijinal halini bozuyorlar. Buranın tekrardan eski usule uygun açılması gerekiyor" dedi.

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