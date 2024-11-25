Türkiye’nin İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı etkisini gösterdi!

Mevsimin ilk karı, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i etkisi altına aldı. Kar yağışı vatandaşlar için görsel şölen oluştururken, sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara, Kayseri, Yozgat Sivas, Nevşehir ve Kırşehir, Afyonkarahisar ve Tokatlılar, güne beyaz örtüyle uyandı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesindeki Kapadokya'da ise kartpostallık görüntüler olurken, Bolu'da, kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımı aksattı. Bolu Dağı Tüneli ise zincirleme kaza nedeniyle bir süre kapandı.

YOLLARDA MAHSUR KALDILAR

İç Anadolu ile Akdeniz'e birbirine bağlayan Mersin'in mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle tarfiğe kapatıldı. Konya'da şehirler arası yollar kapanırken, mahsur kalan 27 kişi ise kurtarıldı. Yalova, Burdur, Çorum, Bilecik, Eskişehir, Sinop ve Adana'nın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlıkları Samsun'un Ladik ilçesinde 30, Tokat'ın yüksek kesimlerinde ise 20 santimetreye ulaştı. Karakış nedeniyle çok sayıda köy yolu kapandı. 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.



OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Ordu Kumru, Bolu, Bayburt, Erzincan, Kahramanmaraş, Tokat, Sivas, Aksaray ve Giresun'da okullarda eğitime ara verildi.

Ali ALTUNTAŞ-Tolga YANIK-Fulda SARIYER-Hayrettin YENEL-Özgür ÖZDEMİR