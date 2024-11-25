Şeyda Yılmaz zorluklara rağmen öğrencilerine ve koruyucu aileliğini üstlendiği ikizlere sevgiyle örnek oluyor

Öğretmen babanın kızı olarak dünyaya gelen Yılmaz, eğitimini Aksaray'da tamamladı. Grip şikayetiyle 2006'da gittiği hastanede tiroit kanseri teşhisi konulan ve tedaviyle kanseri yenen Yılmaz'ın omurga eğriliği, bel fıtığı, kronik anemi gibi rahatsızlıkları bulunuyor.

KORUYUCU AİLE

Tüm sıkıntılarına rağmen öğrencilerinden kopmamak için yıllarca özel okullarda biyoloji öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Yılmaz, geçen yıl Aksaray Necmiye Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı. Kendisi gibi öğretmen eşi Hayrettin Yılmaz ile 7 yıl önce ikizler Can ve Kaan'a koruyucu aile oldu.

8 AY YATAĞA BAĞIMLI

Yılmaz, "8 ay yatağa bağımlı yaşadım. Tedavilerim ve iki büyük ameliyatın ardından ayağa kalktım" dedi. Yılmaz, sıkıntılarının ilacının hep çocuklar olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hayata tutunma sebebim öğretmenliğin bir meslekten fazla olması. Kalplerine dokunmak, hayata kazandırmak güzel bir duygu. Çocukları ilk gördüğümüzde sevgi bağı hemen oluştu. İkizlerimin üniversiteden mezun olmalarını, askere gidişlerini ve düğünlerini görmek istiyorum. Her zaman yanlarında olacağım."



ÖĞRETMENDEN İYİLİK DERSİ

Trabzon'da akademisyen İsmail Eraslan, Türk Kızılay'a 100'üncü bağışını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptı. Trabzon Üniversitesi öğretim görevlisi 46 yaşındaki Eraslan, 2006'dan beri düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Kızılay yetkilileri, 100'üncü bağışını yapan Eraslan'ı pasta keserek kutladı. Eraslan, "Burası benim ailem gibi oldu. Görmeden, bilmeden de insanların iyilik yapabileceklerini gördüm, yaşadım. Görmeden, bilmeden de iyilik yapabilirsiniz, bunun akraba, dost, arkadaş olması gerekmiyor. Tanımadan da bilmeden de yüreklere girilebiliyor. Buraya severek, isteyerek geliyorum. Bugün de Öğretmenler Günü vesilesiyle geldim."