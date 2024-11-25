Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanişehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabından duyuruda bulundu. Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını belirterek:

"Malatya Doğanşehir'de 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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