PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

556 yıldır ayakta! Hoca İlyas Ortaokulu asırlardır aynı binada mezun veriyor

Türkiye’nin aralıksız en uzun eğitim öğretimini veren İlyas Okulu Bursa’da 556 yıldır ayakta. İki devlet, 30 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 1 işgal, sayısız deprem gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
556 yıldır ayakta! Hoca İlyas Ortaokulu asırlardır aynı binada mezun veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin en eski okulu olan İlyas Ortaokulu, 556 yıldır eğitim öğretim hayatına ara vermeden devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 15 yıl sonra 1468 yılında Bursa'da inşa edilen Hoca İlyas Ortaokulu, asırlardır aynı binada mezun veriyor.

1468'DEN BERİ AYAKTA...
Milli mücadele döneminde Yunan işgalinden de nasibini aldı. İşgal sonrası geri çekilen Yunanlılar, okulu tahrip etti. Dönemin parasıyla bin 50 kuruş harcanarak yeniden onarılan, kurulduğu 1468 yılından günümüze kadar mezun veren Hoca İlyas Ortaokulu; 2 devlet, 30 padişah, 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti, 1 işgal ve sayısız deprem görmesine rağmen yıkılmayan Hoca İlyas Ortaokulu'nda günümüzde hala ders zili çalmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde tüccarlık yapan Hoca Mehmet Çelebi'nin, babası Hoca İlyas adına okul yaptırıp vakfettiğini söyleyen Hoca İlyas Ortaokulu, vakfedildiği tarihten günümüze kadar ismi değişmeyen tek okul.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Balıkesir’deki mermer ocağında facia: 2 işçinin üzerine kaya düştü! Göçük anı kameralarda
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
Victor Osimhen’in bonservisi için hazırlar! Galatasaray’a kötü haber
SON DAKİKA