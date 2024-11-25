556 yıldır ayakta! Hoca İlyas Ortaokulu asırlardır aynı binada mezun veriyor

Türkiye'nin en eski okulu olan İlyas Ortaokulu, 556 yıldır eğitim öğretim hayatına ara vermeden devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 15 yıl sonra 1468 yılında Bursa'da inşa edilen Hoca İlyas Ortaokulu, asırlardır aynı binada mezun veriyor.

1468'DEN BERİ AYAKTA...

Milli mücadele döneminde Yunan işgalinden de nasibini aldı. İşgal sonrası geri çekilen Yunanlılar, okulu tahrip etti. Dönemin parasıyla bin 50 kuruş harcanarak yeniden onarılan, kurulduğu 1468 yılından günümüze kadar mezun veren Hoca İlyas Ortaokulu; 2 devlet, 30 padişah, 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti, 1 işgal ve sayısız deprem görmesine rağmen yıkılmayan Hoca İlyas Ortaokulu'nda günümüzde hala ders zili çalmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde tüccarlık yapan Hoca Mehmet Çelebi'nin, babası Hoca İlyas adına okul yaptırıp vakfettiğini söyleyen Hoca İlyas Ortaokulu, vakfedildiği tarihten günümüze kadar ismi değişmeyen tek okul.