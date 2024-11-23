23 Kasım 2024 Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL ve YEDEK isim listesi...

23 Kasım 2024 tarihli Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 16 128 GB, 11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi, AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
23 Kasım 2024 tarihli Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 16 128 GB, 11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi, AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 16 128 GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazanan ASİL ve YEDEK talihliler