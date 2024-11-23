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23 Kasım 2024 Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL ve YEDEK isim listesi...

23 Kasım 2024 tarihli Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 16 128 GB, 11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi, AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
23 Kasım 2024 Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL ve YEDEK isim listesi...

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23 Kasım 2024 tarihli Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 16 128 GB, 11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi, AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)

iPhone 16 128 GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)

11 inç iPad Air Wi-Fi 128 GB - Uzay Grisi kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)Getir Kampanyası çekiliş sonuçları (Takvim Gazetesi)

AirPods 4 - Aktif Gürültü Engelleme Özellikli kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

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