PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sarıyer'de korkunç olay: Süleyman Begik eski sevgilisine kabusu yaşattı!

Süleyman Begik, 7 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi İ.Ş.’nin evini bastı. Aileye kurşun yağdırdı. Genç kız ve annesi hafif, vücuduna 5 kurşun isabet eden baba ise ağır yaralandı. Katil zanlısı tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Sarıyer’de korkunç olay: Süleyman Begik eski sevgilisine kabusu yaşattı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarıyer'de yaşayan İ.Ş (22) ile Süleyman Begik (22), geçen yıl Kasım ayında tanıştı. 5 ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak İ.Ş., Begik'in şiddet içeren davranışları nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında ilişkiyi sonlandırdı. Bu durumu hazmedemeyen Begik, genç kadını takıntı haline getirerek aylarca tehdit ve taciz etmeye devam etti. Olaydan birkaç saat önce İ.Ş.'nin çalıştığı işyerine gelen Begik, genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Ancak İ.Ş., çevreden yardım alarak kurtulmayı başardı ve bir taksiyle evine döndü. Bunun üzerine Begik, İ.Ş.'yi farklı bir numaradan arayarak, "Dışarı çıkmazsan evine girerim, hepiniz ölürsünüz" şeklinde tehditler savurdu.

8 SUÇ KAYDI VARMIŞ
İ.Ş.'nin evinin önüne gelen Begik, egzoz patlatarak çevreyi rahatsız etti. Silahla iki el ateş etti. Bu sırada İ.Ş.'nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., sesleri duyarak dışarı çıktı. Begik, evin önünde bekleyen Ş.Ş., G.Ş. ve İ.Ş.'ye doğru 12 el ateş açtı. Kurşunlardan 5'i baba Ş.Ş.'nin bacaklarına ve karnına isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise hafif yaralandı. Begik, hızla olay yerinden kaçtı. Komşulardan biri olan Recep A., Ş.Ş.'yi kendi aracıyla hastaneye kaldırdı. Baba, ameliyata alındı. Polis ekipleri, katil zanlısı Begik'i yakaladı. 8 kaydı bulunduğu belirlendi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Halkbank
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!
Türk Telekom
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze iddiası! Putin açıkladı: Oreşnik füzesiyle vurduk
Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA