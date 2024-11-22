Sarıyer’de korkunç olay: Süleyman Begik eski sevgilisine kabusu yaşattı!

Sarıyer'de yaşayan İ.Ş (22) ile Süleyman Begik (22), geçen yıl Kasım ayında tanıştı. 5 ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak İ.Ş., Begik'in şiddet içeren davranışları nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında ilişkiyi sonlandırdı. Bu durumu hazmedemeyen Begik, genç kadını takıntı haline getirerek aylarca tehdit ve taciz etmeye devam etti. Olaydan birkaç saat önce İ.Ş.'nin çalıştığı işyerine gelen Begik, genç kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Ancak İ.Ş., çevreden yardım alarak kurtulmayı başardı ve bir taksiyle evine döndü. Bunun üzerine Begik, İ.Ş.'yi farklı bir numaradan arayarak, "Dışarı çıkmazsan evine girerim, hepiniz ölürsünüz" şeklinde tehditler savurdu.

8 SUÇ KAYDI VARMIŞ

İ.Ş.'nin evinin önüne gelen Begik, egzoz patlatarak çevreyi rahatsız etti. Silahla iki el ateş etti. Bu sırada İ.Ş.'nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., sesleri duyarak dışarı çıktı. Begik, evin önünde bekleyen Ş.Ş., G.Ş. ve İ.Ş.'ye doğru 12 el ateş açtı. Kurşunlardan 5'i baba Ş.Ş.'nin bacaklarına ve karnına isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise hafif yaralandı. Begik, hızla olay yerinden kaçtı. Komşulardan biri olan Recep A., Ş.Ş.'yi kendi aracıyla hastaneye kaldırdı. Baba, ameliyata alındı. Polis ekipleri, katil zanlısı Begik'i yakaladı. 8 kaydı bulunduğu belirlendi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.