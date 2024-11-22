İzmir’de 3 polisi yaralayan şüpheliden pişkin savunma!

İzmir Seferihisar'da silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise başka bir hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.