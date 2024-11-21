PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de polislere kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin geldiğini gören Mehmet Salih Çelik silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
İzmir’de polislere kanlı pusu! 2’si ağır 3 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin geldiğini gören Mehmet Salih Çelik silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı. 3 yaralı polisten 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mehmet Salih Çelik ekipler tarafından yakalandı. Olayın ardından vatandaşlar, yürüyüş yaparak saldırıya tepki gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?
TFF Vincenzo Montella ile devam dedi spor yazarları durumu değerlendirdi! Yerli hoca lazım
Bu hastane neden hala açık? Yenidoğan davasında Şafak Hastanesi sahibi itiraf etti: 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptık
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracından yeni görüntü! HTS kayıtlarıyla eşleşti: 9 dakika boyunca derede durmuş
Kandil APO’yu iplemiyor! PKK’lı Ümit’ten Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız
Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | Belarus’tan bize saldıracaklar iddiası
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
Yenidoğan Çetesi davasında birbirini satan satana! Duruşmada Mehtap öldür şu bebeği ifadesi soruldu... Sus pus kaldı
MİT’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’terör’ sunumu! Detaylar ortaya çıktı
Katliam sponsoru ABD BMGK’da Gazze için acil ateşkes önerisini dördüncü kez veto etti
Başkan Erdoğan’dan G20 dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
SON DAKİKA