İzmir’de polislere kanlı pusu! 2’si ağır 3 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin geldiğini gören Mehmet Salih Çelik silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı. 3 yaralı polisten 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mehmet Salih Çelik ekipler tarafından yakalandı. Olayın ardından vatandaşlar, yürüyüş yaparak saldırıya tepki gösterdi.

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