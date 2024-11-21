Televizyon programında arayıp barışmak istediği Aybeniz Top’u eşarpla boğarak hayattan kopardı

İstanbul'da yaşayan Hasan Fırtına, geçen ay Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un önce kayıp, ardından kaçırılarak zorla tutulduğunu söyledi. Bulunmasını istedi. Yayına bağlanan Aybeniz Top, kayıp olmadığını ve şiddet gördüğü gerekçesiyle Fırtına'dan kaçtığını söyledi. Ardından Fırtına ve Top barıştı. İkili, Mersin Toroslar'daki Top'un babasının evinde birlikte yaşamaya devam etti. Önceki akşam ise ikili arasında evde tartışma çıktı. Hasan Fırtına, Aybeniz Top'u darp etti. Daha sonra eşarpla boğdu. Talihsiz kadın, can verdi. Cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

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