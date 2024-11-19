Tek yöntemle kurutma makinesini bile aratmayacak: Islak çamaşırları 2 saatte kupkuru yapıyor!

Sonbaharın gelişiyle birlikte çamaşırların kuruma süresi uzayabilir. Ancak, sosyal medyada popüler hale gelen Caroline Solomon'un önerdiği yöntemle, kurutma makinesi kullanmadan çamaşırlarınızı kısa sürede kurutabilirsiniz. 2024 yılında Clean Home Journal'da yayımlanan bir yazıya göre, bu yöntemle çamaşırların nemi hızla alınabiliyor. İşte detaylar…
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🌀 Islak Çamaşırları Kurutmanın Sırrı
Caroline Solomon, "burrito" yöntemiyle ıslak çamaşırların nemini kısa sürede almayı öneriyor. Uygulama şu şekilde:
Kuru bir havluyu düz bir zemine serin.
Islak çamaşırı (örneğin bir gömlek) havlunun bir ucuna yerleştirin.
Havluyu çamaşırla birlikte sıkıca sarın.
Fazla nemin emilmesi için havluyu birkaç kez bastırarak sıktırın.
Ardından, çamaşırı açıp bir askıya asarak tamamen kurumasını bekleyin. Bu yöntemle, normalde bir gece kuruması gereken çamaşır 1-2 saat içinde kuruyor.
💨 Daha Hızlı Kurutma İçin Ekstra İpucu
Caroline, daha hızlı sonuç almak isteyenler için şu öneriyi sunuyor: Çamaşırı havluyla sardıktan sonra bir saç kurutma makinesi yardımıyla birkaç dakika sıcak hava uygulayın. Bu sayede kuruma süresi daha da kısalabilir.