Boksör Avni Yıldırım’dan menajerine ölüm tehditleri!

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, iddiaya göre bir dönem menajerliğini yapan Ahmet Öner'den alacağını tahsil edemedi. Öner'den defalarca parasını istedi. Yıldırım, karşılık bulamadı. Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta Ahmet Öner'in bir tanıdığına ses kaydı atarak, "Çocuklar da pay alacak, anasını si.., onu karım yapacağım. Bu saatten sonra kurşun yiyecek. Ayağımızın altını da öpse, ona neler yaptıracağım seyret. Eve gidip baktık, gece yarısı kaçmış. Bizimkilere söyledim onu bulduracaklar. Biz şimdi onu düşürmeye çalışıyoruz" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj bıraktı. Ölüm tehditleri alan Öner, soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'da aldı. Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.