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Ankara'da başıboş sokak köpeği dehşeti! 13 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Başıboş sokak köpeği terörü can yakmaya devam ediyor. Son olarak Ankara'da 13 yaşındaki çocuk saldırının kurbanı oldu. Vücudu paramparça olan 13 yaşındaki çocuğu yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 20:05
Ankara’da başıboş sokak köpeği dehşeti! 13 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

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Ankara'da sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğraması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuğunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı



Olay, Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından Çubuk'ta yer alan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü.


Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı derin ısırıklar sebebiyle yaralanan çocuk buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuğun bir süre doktorların gözetimi altında tutulacağı aktarıldı.

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