Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?

A: Milli Eğitim Bakanı

B: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

C: Kültür Bakanı

D: Turizm Bakanı

Kim Milyoner Olmak İster



Cevap: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı