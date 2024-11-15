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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:41 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:44
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur?

A: Milli Eğitim Bakanı
B: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
C: Kültür Bakanı
D: Turizm Bakanı

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

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