Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir?

A: Galatasaray

B: Fenerbahçe

C: Beşiktaş

D: Trabzonspor

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Galatasaray