Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkçeye Rumcadan geçen "salyangoz" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.
SORU: Türkçeye Rumcadan geçen "salyangoz" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
A: Tükürük
B: Yapışkan
C: Sümük
D: Yavaşlık
Cevap: Tükürük