Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Türkçeye Rumcadan geçen "salyangoz" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Türkçeye Rumcadan geçen "salyangoz" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A: Tükürük

B: Yapışkan

C: Sümük

D: Yavaşlık

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Tükürük