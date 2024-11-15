Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atılmıştır?

A: Kullanılmış peçeteler

B: Boş içecek kutuları

C: Uçları kesik şarj kabloları

D: Soyulmuş portakal kabukları

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Boş içecek kutuları