Hatalı teşhis konuşdu göğüsleri alındı! Çiğdem Kışlalı,7 yıldır hukuk savaşı veriyor

Kocaeli'de 7 yıl önce özel bir hastanede ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan Çiğdem Kışlalı'nın (52), kısa süre sonra kanser olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine hukuk savaşı başlatan Kışlalı, hastaneye ve doktorlara tazminat davası açtı. Ancak 225 bin liralık tazminat davasını kazanmasına rağmen dosya İstinaf'ta ele alındı.

Mahkeme, mahkeme sürecinde alınan raporların eksik olduğunu belirterek yeniden rapor alınması talebiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye yolladı. Duruşmanın 25 Şubat'ta olacağı açıklandı. Kışlalı, "Mağdurum, hakkımı arıyorum" ifadelerini kullandı.

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