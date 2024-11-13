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Yozgat'ta minibüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sorgun-Çekerek karayolunda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 01:25 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 01:25
Yozgat’ta minibüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Yozgat'ın Sorgun-Çekerek karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir minibüs ile otomobil Beyyurdu köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs ve otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı (Fotoğraf: AA)Hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı (Fotoğraf: AA)

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaralı ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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