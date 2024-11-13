Esra Erol’da cinayeti itiraf etmişti! Doktor katili baba hakkında kan donduran gerçekler! Dikkat çeken FETÖ detayı

SOKAK ORTASINDA KIZINI ÖLDÜRMÜŞ
Katil Ali Rıza Çağlar işlediği cinayeti ise önce kızının 68 yaşında birisi ile evlendirileceğini ve bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını ileri sürüp hatta olay sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarına silahı ateşlemeden önce engel olmamaları için 'Namus meselesi' dediği ileri sürüldü.
13 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ
Cinayetten yıllar sonra ise gazetelere verdiği bir demeçte kızını FETÖ ile ilişkilendirerek cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Yapılan yargılama kapsamında müebbet hapse mahkum edilen katil baba 13 yıl ceza yatarak 2016 yılında cezaevinden dışarı çıkarıldı. Çağlar, cezaevinden çıktıktan sonra bu kez kızını öldürmesinin sebebini FETÖ'ye bağlayarak gazetelere demeçler vermeye başladı.
"ANNEM VE KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE SÜREKLİ DARP EDİLDİK"
Ali Rıza Çağlar ve eşi Şerife Çağlar'ın 5 çocuğu bulunuyordu. İsmini vermek istemeyen bir aile ferdinin yaptığı açıklamada Ali Rıza Çağlar'ın aileden uzak bir yaşam sürdüğünü belirterek anneleri ve kardeşleriyle sürekli dayağa maruz kaldığını bu nedenle annelerinin 2003 yılında boşanma davası açtığını söyledi.
ÜNİVERSİTESİNİ DERECEYLE BİTİRDİ
Cevahir Çağlar'ın 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitirdiğini belirten aile ferdi Çağlar, daha sonra Cevahir Çağlar'ın İstanbul Kartal'da bulunan hastanede göreve başladığını anlattı.
Bu süreç öncesinde de Çağlar'ın kendilerine öğrencilik yıllarında sık sık aldığı burslardan para artırarak yardım ettiğini belirtti. Ali Rıza Çağlar'ın ise bu duruma kin besleyerek Cevahir Çağlar'ı hedef almaya başladığını ve ölüm tehditleri ile sindirmeye çalıştığına dikkat çekti.
KARDEŞİNİN KAYNINA KUMPAS KURARKEN YAKALANDI
Ali Rıza Çağları'ın Afyonkarahisar'da yaşadığı kasabada kardeşi Bahtiyar Çağlar'ın eski eşinin kardeşlerinin samanlığına uyuşturucu madde koyarak kumpas kurduğu ve ardından jandarmaya ihbar ettiği ortaya çıktı. Kumpasın ise ortaya çıkmasının sebebi olarak Ali Rıza Çağlar kızı Cevahir Çağlar'ı sorumlu tuttu.
Jandarma yaptığı araştırmada uyuşturucunun sarıldığı gazete üzerindeki bulmacada Ali Rıza Çağların el yazısı tespit edildi. Cevahir Çağlar'ın alınan ifadesinde bulmacayı babası ile birlikte çözdüğünü söylemesiyle baba Ali Rıza Çağlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KUMPASI ORTAYA ÇIKARDI DİYE KIZINI ÖLDÜRDÜ!
İddiaya göre cezaevine girmesinden dolayı kızı Cevahir Çağlar'a kinlenen baba bu husumetini yıllar boyunca sürdürdü. Ailesine yaptığı baskı ve zulümden dolayı abla Çağlar annesi ve kardeşlerine kucak açınca baba Çağlar kızını öldürmek için plan yapmaya başladı.