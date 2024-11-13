Esra Erol’da cinayeti itiraf etmişti! Doktor katili baba hakkında kan donduran gerçekler! Dikkat çeken FETÖ detayı

SOKAK ORTASINDA KIZINI ÖLDÜRMÜŞ

Katil Ali Rıza Çağlar işlediği cinayeti ise önce kızının 68 yaşında birisi ile evlendirileceğini ve bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını ileri sürüp hatta olay sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarına silahı ateşlemeden önce engel olmamaları için 'Namus meselesi' dediği ileri sürüldü.

13 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ

Cinayetten yıllar sonra ise gazetelere verdiği bir demeçte kızını FETÖ ile ilişkilendirerek cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Yapılan yargılama kapsamında müebbet hapse mahkum edilen katil baba 13 yıl ceza yatarak 2016 yılında cezaevinden dışarı çıkarıldı. Çağlar, cezaevinden çıktıktan sonra bu kez kızını öldürmesinin sebebini FETÖ'ye bağlayarak gazetelere demeçler vermeye başladı.