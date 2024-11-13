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Esra Erol’da cinayeti itiraf etmişti! Doktor katili baba hakkında kan donduran gerçekler! Dikkat çeken FETÖ detayı

Atv’nin sevilen programı Esra Erol’da geçtiğimiz haftalarda kan donduran bir olay yaşanmıştı. Eşini aramak için yayına katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, yaşanan olayların ardından canlı yayında yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşkına çevirdi. Ali Rıza Bey, canlı yayında kızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itiraf karşısında şoke olan Esra Erol, Çağlar’ı canlı yayından kovmuştu. Kan donduran vahşetin detaylarına ulaşıldı. İşte o detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:35 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:45
Esra Erol’da cinayeti itiraf etmişti! Doktor katili baba hakkında kan donduran gerçekler! Dikkat çeken FETÖ detayı

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Programa Afyonkarahisar'dan katılan ve kendisinden 34 yaş küçük eşini bulmak istediğini belirten Ali Rıza Bey, bu evliliğin üçüncü evliliği olduğunu söylemişti. Eşiyle yalnızca 34 gün aynı evi paylaştığını ifade eden Çağlar, bir bebekle ortada kaldığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını öğrenmek için programa katıldığını söylemişti.

Doktor kızını öldüren 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar (takvim.com.tr | Arşiv)Doktor kızını öldüren 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar (takvim.com.tr | Arşiv)

70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, yaptığı açıklamalarla izleyicileri ve stüdyo ekibini şoke etti. Kendinden 34 yaş küçük eşini aramak için programa başvuran Çağlar'ın, geçmişte kızını öldürdüğüne dair yaptığı itiraf büyük bir infial yaratmıştı. Programın sunucusu Esra Erol ise bu durum karşısında sert bir tavır sergileyerek yayını durdurmuştu.

Esra Erol'da Ali Rıza Bey'in itirafı kan dondurdu

70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KIZINA PUSU KURMUŞ

Esra Erol'un Ali Rıza Çağlar'ın doktor kızını katlettiğini öğrenmesinin ardından stüdyodan kovmasıyla yeni detaylar ortaya çıktı. Bundan 21 yıl önce, 1 Temmuz 2003 tarihinde Kartal Semiha Şakir Kadın Doğum Evinde Doktorluk yapan Cevahir Çağlar sabah işe gitmek için çıktığı evinden babasının kurduğu pusuyla sokak ortasında katledildi.

SOKAK ORTASINDA KIZINI ÖLDÜRMÜŞ

Katil Ali Rıza Çağlar işlediği cinayeti ise önce kızının 68 yaşında birisi ile evlendirileceğini ve bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını ileri sürüp hatta olay sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarına silahı ateşlemeden önce engel olmamaları için 'Namus meselesi' dediği ileri sürüldü.

13 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ

Cinayetten yıllar sonra ise gazetelere verdiği bir demeçte kızını FETÖ ile ilişkilendirerek cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Yapılan yargılama kapsamında müebbet hapse mahkum edilen katil baba 13 yıl ceza yatarak 2016 yılında cezaevinden dışarı çıkarıldı. Çağlar, cezaevinden çıktıktan sonra bu kez kızını öldürmesinin sebebini FETÖ'ye bağlayarak gazetelere demeçler vermeye başladı.


"ANNEM VE KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE SÜREKLİ DARP EDİLDİK"

Ali Rıza Çağlar ve eşi Şerife Çağlar'ın 5 çocuğu bulunuyordu. İsmini vermek istemeyen bir aile ferdinin yaptığı açıklamada Ali Rıza Çağlar'ın aileden uzak bir yaşam sürdüğünü belirterek anneleri ve kardeşleriyle sürekli dayağa maruz kaldığını bu nedenle annelerinin 2003 yılında boşanma davası açtığını söyledi.

ÜNİVERSİTESİNİ DERECEYLE BİTİRDİ

Cevahir Çağlar'ın 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile bitirdiğini belirten aile ferdi Çağlar, daha sonra Cevahir Çağlar'ın İstanbul Kartal'da bulunan hastanede göreve başladığını anlattı.

Bu süreç öncesinde de Çağlar'ın kendilerine öğrencilik yıllarında sık sık aldığı burslardan para artırarak yardım ettiğini belirtti. Ali Rıza Çağlar'ın ise bu duruma kin besleyerek Cevahir Çağlar'ı hedef almaya başladığını ve ölüm tehditleri ile sindirmeye çalıştığına dikkat çekti.

KARDEŞİNİN KAYNINA KUMPAS KURARKEN YAKALANDI

Ali Rıza Çağları'ın Afyonkarahisar'da yaşadığı kasabada kardeşi Bahtiyar Çağlar'ın eski eşinin kardeşlerinin samanlığına uyuşturucu madde koyarak kumpas kurduğu ve ardından jandarmaya ihbar ettiği ortaya çıktı. Kumpasın ise ortaya çıkmasının sebebi olarak Ali Rıza Çağlar kızı Cevahir Çağlar'ı sorumlu tuttu.

Jandarma yaptığı araştırmada uyuşturucunun sarıldığı gazete üzerindeki bulmacada Ali Rıza Çağların el yazısı tespit edildi. Cevahir Çağlar'ın alınan ifadesinde bulmacayı babası ile birlikte çözdüğünü söylemesiyle baba Ali Rıza Çağlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUMPASI ORTAYA ÇIKARDI DİYE KIZINI ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre cezaevine girmesinden dolayı kızı Cevahir Çağlar'a kinlenen baba bu husumetini yıllar boyunca sürdürdü. Ailesine yaptığı baskı ve zulümden dolayı abla Çağlar annesi ve kardeşlerine kucak açınca baba Çağlar kızını öldürmek için plan yapmaya başladı.

TASARLADI VE ÖLDÜRDÜ

Cinayet gününden bir gün önce temin ettiği kısa namlulu pompalı tüfek ile Afyon'dan yola çıkan Ali Rıza Çağlar daha önceden kızının ikametini temin ederek İstanbul'a geldi. Sabaha karşı Kartal'da bulunan Korkut apartmanı önüne gelerek pusu kuran katil Çağlar saatlerce bekledi.

Olacaklardan habersiz işe gitmek için evden çıkan Cevahir Çağlar kapının önünde babasını görünce şoke oldu. Baba Çağlar doğrudan apartmandan çıkan kızını dövmeye başlayınca Cevahir, "Baba yapma" diyerek can havliyle kaçmaya başladı.

Esra Erol (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Esra Erol (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

SOKAK ORTASINDA KIZINI KATLETTİ

O sırada dükkanlarını açan esnaf duruma müdahale etmeye çalışınca bu kez Ali Rıza Çağlar yanında getirdiği tüfeği çıkararak namus meselesi olduğunu söyleyerek kimseye karışmamasını söyledi ve ardından kaçan kızına 3 el ateş ederek yaraladı. Sırtından yaralanan genç doktor yığıldığı yerde babasına yalvarsa da gözü dönmüş cani kızının kafasına sıkarak bulunduğu yerde ölümüne sebep oldu.

TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ HAYATTAN KOPARDI

Yaşanan tüm bu vahşet sonrası tutuklanarak cezaevine giren cani Ali Rıza Çağlar'ın 70 yaşında halen televizyonlara çıkarak kendisinden 34 yaş küçük bir kadınla evlenerek dolandırıldığı iddiasıyla yalanlar savurmasını değerlendiren aile fertleri 21 yıl sonra katil babalarını televizyonda görerek yaşadıkları tramvayı hatırladıklarını dile getirdi.

Acılı aile ablalarını katleden babalarının 13 yıl cezaevinde yatarak çıkmalarını vicdanlarda yara bulduğunu belirterek gerekli hukuki işlemler için adli makamlara bildireceğini duyurdu.

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