Bodrum’da cinnet anları: Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi.
Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var (İHA)
Ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi, markette patlama meydana geldi.
Söz konusu olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.
Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var (İHA)
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var (İHA)
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Erkan Sekmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını dile getirdiler.