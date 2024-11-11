Bodrum’da cinnet anları: Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var

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Akılalmaz olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi. Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var (İHA) Ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi, markette patlama meydana geldi. Bodrum'da cinnet anları! Söz konusu olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.

Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var (İHA)



ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.