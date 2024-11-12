Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2024? Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır? Sürücü belgesi için gerekli evraklar!

Türkiye'de 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini yenilemek için verilen süre, 31 Aralık 2024'te sona eriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tarihe kadar eski ehliyetini yenilemeyenlerin belgelerinin geçersiz sayılacağı ve yenileme işleminin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Eski tip ehliyetlerini zamanında yenileyenler ise daha avantajlı bir ücretle bu işlemi gerçekleştirebilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Ehliyet Yenileme Ücretleri ve Gerekli Belgeler
2024 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bazı belgelerin tamamlanması gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemleri için gereken belgeler şunlardır:
Eski Sürücü Belgesi: Mevcut sürücü belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu istenmektedir.
Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.
Adres Bilgisi: MERNİS'te kayıtlı adres bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Başvuru sırasında bu belgeleri tamamlayan sürücüler, Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerine giderek ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
Ehliyet Yenileme İçin Randevu Alma ve Başvuru Süreci
Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekmektedir. Randevu işlemleri, randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden veya Alo 199 destek hattından yapılabilmektedir. Ayrıca, randevusuz olarak da nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Başvuru işlemleri sırasında tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması, işlemlerin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir.