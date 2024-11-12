Ehliyet yenileme son gün ne zaman 2024? Ehliyet yenileme randevusu nereden ve nasıl alınır? Sürücü belgesi için gerekli evraklar!

Türkiye'de 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini yenilemek için verilen süre, 31 Aralık 2024'te sona eriyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tarihe kadar eski ehliyetini yenilemeyenlerin belgelerinin geçersiz sayılacağı ve yenileme işleminin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Eski tip ehliyetlerini zamanında yenileyenler ise daha avantajlı bir ücretle bu işlemi gerçekleştirebilecek.