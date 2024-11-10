Şanlıurfa’da maganda kurşunu can aldı! 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan S. yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI!
Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Genç kız, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 5 GÖZALTI
Olayın ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2'si güvenlik korucusu 5 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
VALİDEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi. Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:
"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."
Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.