Şanlıurfa’da maganda kurşunu can aldı! 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

VALİDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye başsağlığı diledi. Olaya ilişkin Şıldak, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor, 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri, bir başkası düğün sahibi ve 2 de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. 5'i de yakalandı, idari para cezası uygulaması yapıldı. Güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

Vali Şıldak, benzer olayların yaşanmaması için kurallara uyulması çağrısı yaptı.