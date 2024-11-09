Narin Güran'ı kim öldürdü? İkinci duruşmada tüm sanıklar "Bilmiyorum, görmedim" dedi

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasın ikinci duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. 4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Ağabey Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme Başkanı, "Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var" dedi.

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik.

BABA HASTANELİK OLDU

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın.Salim Güran, "Sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim. Bu sırada baba Arif Güran ağlamaya başladı...

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren: 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim; o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye. Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı. Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara, "Sorusorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.

'NEVZAT YALAN SÖYLÜYOR'

Baran: Bence kardeşim tepeye çıktığı zaman bu pislik tarafından kaçırıldı. Köyde kavga etmeyen tek kişi, Enes'tir. O çocuktur. 'En son Narin'i ben öptüm, DNA'da ben de mi çıkarım' diye korkmuştur. Bir insan cinayet işlerse korkmaz mı? Her zaman babamın yanına geliyordu. Bence Nevzat yalan söylüyor.

Avukat: Sence Nevzat babanla tartışması sonucu bu cinayeti işlemiş olabilir mi?

Baran: Olabilir. Nevzat çok soğukkanlı 50 cinayet işlemiş gibi.

YÜKSEL GÜRAN NE DEDİ?

"Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Narin, benim çocuğum nasıl öldürebilirim. (Hakim: Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?) Hayır. (Hakim: Nevzat öldürmüş olabilir mi?) Her şey ortada. (Hakim: HTS analiz raporu var. Senin ve Enes'in telefonu evde ve 15.20'de Salim eve giriyor.) Kesinlikle hayır. Salim ile kesinlikle ilişkim yoktur. Namusuna leke sürdüler; ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin." Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi.