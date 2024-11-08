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Sultanbeyli'de bir şahıs, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

Sultanbeyli'de, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kadının eşiyle tartışan bir kişi, gerginlik sonucu silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada, taraflardan biri vurularak hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 01:48 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 01:48
Sultanbeyli’de bir şahıs, sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

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İstanbul Sultanbeyli'de, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.İ. adlı şahıs, bir süredir sosyal medya üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle mesajlaşıyordu.

Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç.'nin ikametinde bir araya gelerek tartışmaya başladılar.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ., silahını kullanarak Sezgin Ç.'yi vurdu.

M.İ, silahı ile Sezgin Ç.’yi vurdu (Fotoğraf: İHA)M.İ, silahı ile Sezgin Ç.’yi vurdu (Fotoğraf: İHA)

SEZGİN Ç., HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezgin Ç.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay mahallinde 4 boş mermi kovanı bulundu. Sezgin Ç.'yi vuran M.İ., kısa süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.İ, silahı ile Sezgin Ç.’yi vurdu (Fotoğraf: İHA)M.İ, silahı ile Sezgin Ç.’yi vurdu (Fotoğraf: İHA)

M.İ.'nin yapılan sorgulamasında, Sezgin Ç.'nin eşiyle sosyal medya üzerinden mesajlaştığı, bu nedenle olay yerinde buluşarak tartışmaya başladıkları ve tartışmanın ardından Sezgin Ç.'ye ateş açtığı öğrenildi.

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