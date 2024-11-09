Küçükçekmece’de deniz çekildi balıkçı kıpırdayamadı!

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekilince, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu. Menekşe Deresi'ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü. Menekşe Deresi'nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, ''Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım" dedi.

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